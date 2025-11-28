|
28.11.2025 06:31:28
GSX Techedu A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
GSX Techedu A äußerte sich am 26.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,08 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,260 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 220,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 168,6 Millionen USD umgesetzt.
