GSX Techedu A präsentierte in der am 25.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,080 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GSX Techedu A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 277,1 Millionen USD im Vergleich zu 220,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at