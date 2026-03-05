GT Biopharma: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

GT Biopharma hat sich am 02.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,84 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 6,680 USD. Im Vorjahr waren -6,940 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at