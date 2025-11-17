GT Biopharma öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

GT Biopharma veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,83 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at