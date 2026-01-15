GT Biopharma Aktie
WKN DE: A2DWHF / ISIN: US36254L1008
|
15.01.2026 15:11:13
GT Biopharma Submits IND For GTB-5550 TriKE To Treat Solid Tumors
(RTTNews) - GT Biopharma, Inc. (GTBP) on Thursday said it has submitted an investigational new drug (IND) application to the U.S. Food and Drug Administration for GTB-5550 TriKE, designed to target B7-H3 expressing solid tumor cancers.
A Phase 1 trial of GTB-5550 for multiple solid tumors is planned for 2026.
The company is also conducting a Phase 1 study of GTB-3650 in myeloid blood cancers, with the next data readout expected in the first half of 2026.
GT Biopharma reported a preliminary, unaudited cash balance of approximately $7 million as of December 31, 2025, which is expected to extend its cash runway into the third quarter of 2026.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GT Biopharma Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu GT Biopharma Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.