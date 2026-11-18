GT Biopharma präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,98 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei GT Biopharma ein EPS von 26,00 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at