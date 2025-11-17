|
17.11.2025 06:31:29
GT Capital: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
GT Capital hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 34,94 PHP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GT Capital noch ein Gewinn pro Aktie von 36,44 PHP in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 75,55 Milliarden PHP in den Büchern – ein Minus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GT Capital 77,51 Milliarden PHP erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
