GT Capital veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

GT Capital hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 31,63 PHP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GT Capital 34,94 PHP je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 72,86 Milliarden PHP. Im Vorjahreszeitraum waren 75,55 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at