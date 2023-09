GT World Challenge Europe: BMW M Team WRT fährt im Sprint Cup in Hockenheim aufs Podium.

Das BMW M Team WRT hat am dritten Rennwochenende des Sprint Cups der Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (GTWC) auf dem Hockenheimring (GER) einen weiteren Podestplatz eingefahren. Dries Vanthoor und Charles Weerts (beide BEL) wurden im #32 BMW M4 GT3 im Samstagsrennen Dritte. Am Sonntag belegten sie den fünften Platz. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Zum vollständigen Artikel