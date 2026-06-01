Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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01.06.2026 08:29:34
GT World Challenge Europe: Chaotisches Rennen in Monza.
+++ Zahlreiche Unfälle und Gelbphasen dominieren den zweiten Endurance-Cup-Saisonlauf im „Temple of Speed“ +++ Team WRT verliert Siegchancen nach einer Full-Course-Yellow-Phase kurz vor Rennende +++ Oman Racing by Century Motorsport feiert Podium in der Bronze-Kategorie +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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