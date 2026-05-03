Bayerische Motoren Werke Aktie

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WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066

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03.05.2026 23:42:31

GT World Challenge Europe: Podium für die Titelverteidiger in Brands Hatch.

+++ Charles Weerts und Kelvin van der Linde holen mit dem #32 BMW M4 GT3 EVO des Teams WRT Platz drei im ersten Sprint-Rennen +++ Sieg und Podium für den #30 BMW M4 GT3 EVO des Teams im Silver Cup +++ Würdigungen des verstorbenen Alessandro Zanardi in Brands Hatch +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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