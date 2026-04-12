Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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12.04.2026 09:47:37
GT World Challenge Europe: Podiumsplätze in allen Klassen beim Saisonstart des Endurance Cups in Le Castellet.
+++ Der #32 BMW M4 GT3 EVO des Teams WRT verpasst als Vierter das Gesamtpodium knapp, belegt aber Platz drei im Pro Cup. +++ Großartige Premiere im Gold Cup: #998 BMW M4 GT3 EVO mit Jens Klingmann, Ugo de Wilde und Debütant Tim Tramnitz auf Rang drei. +++ Team WRT und Paradine Competition schaffen im Silver und Bronze Cup den Sprung aufs Podium. +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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