Bayerische Motoren Werke Aktie

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WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066

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30.08.2026 20:40:42

GT World Challenge Europe Nürburgring: Gesamtpodium und Silver-Cup-Titel für Team WRT, Gold-Cup-Führung für ROWE Racing.

+++ Kelvin van der Linde, Charles Weerts und Jordan Pepper fahren im #32 BMW M4 GT3 EVO auf Platz zwei. +++ #30 BMW M4 GT3 EVO gewinnt vorzeitig Endurance-Titel im Silver Cup. +++ Ugo de Wilde, Tim Tramnitz und Jens Klingmann übernehmen die Führung im Gold Cup. +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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