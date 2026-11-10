Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
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10.11.2026 12:19:35
GTA 6 Demand Is 'Extraordinary,' but Take-Two CEO Isn't Ready to Declare Victory
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06.11.26
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Analysen zu Take Two
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.