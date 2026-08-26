Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
26.08.2026 21:58:20
GTA 6 Netflix Special Could Come at Perfect Time With Leaks Out: Will Take-Two Stock Rebound?
This article GTA 6 Netflix Special Could Come at Perfect Time With Leaks Out: Will Take-Two Stock Rebound? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
27.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 klettert am Mittag (finanzen.at)
|
27.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
24.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Netflix-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
19.08.26
|Netflix mit Schumacher-Story: Aufstieg und WM-Triumph begeistern - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
18.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
18.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
17.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Curatis AG
|19,30
|0,52%
|Netflix Inc.
|68,69
|-2,08%
|Take Two
|200,80
|0,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.