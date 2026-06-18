Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
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18.06.2026 17:51:39
GTA 6 Preorder Announcement Crushes Delay Fears—And Sends Take-Two Stock Flying
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Nachrichten zu Take Two
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18.06.26
|Vorbestellungen für nächstes 'GTA'-Spiel starten am 25. Juni (dpa-AFX)
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16.06.26
|NYSE-Handel S&P 500 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
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12.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Take Two-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Take Two von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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05.06.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Take Two von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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29.05.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Take Two-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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22.05.26
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22.05.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
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22.05.26
|Zuversicht in New York: So performt der S&P 500 am Freitagnachmittag (finanzen.at)