Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|
05.11.2026 20:08:51
'GTA 6' Preorder Sales Hit $751 Million 2 Weeks Ahead of Release. Are Investors Ignoring Take-Two Stock Opportunity?
This article 'GTA 6' Preorder Sales Hit $751 Million 2 Weeks Ahead of Release. Are Investors Ignoring Take-Two Stock Opportunity? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Take Two
|
06.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Take Two-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Take Two-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
05.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100-Börsianer ergreifen schlussendlich die Flucht (finanzen.at)
|
05.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100-Anleger bekommen zum Handelsstart kalte Füße (finanzen.at)
|
04.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 steigt (finanzen.at)
|
30.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Take Two-Aktie: So viel Verlust hätte eine Take Two-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
28.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
25.10.26
|Erste Schätzungen: Take Two legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Take Two von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Take Two
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|724,00
|-7,65%
|Take Two
|192,40
|1,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.