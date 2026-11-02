GTA 6 Sneakers: Rockstar Games, Nike and Travis Scott Reportedly Team Up

Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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02.11.2026 22:50:31
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Nachrichten zu Nike Inc.
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02.11.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
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02.11.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
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02.11.26
|Gute Stimmung in New York: So performt der Dow Jones mittags (finanzen.at)
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02.11.26
|Börse New York: Dow Jones beginnt Montagshandel im Plus (finanzen.at)
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30.10.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schließt im Minus (finanzen.at)
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30.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
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30.10.26
|NYSE-Handel Dow Jones am Freitagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
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30.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nike von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|23.10.26
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|09.10.26
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|Bernstein Research
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|14.10.26
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|06.10.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
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|DZ BANK
|02.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte. Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart mit verschiedenen Tendenzen. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.