Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
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11.11.2026 23:11:02
GTA VI Is Days Away: Don't Expect GTA V-Style Returns From Take-Two Stock at 5.7 Times Sales
Investors who bought shares of Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO) after Grand Theft Auto V (GTA V) launched in September 2013 made about 35% in one year, 163% in three, and 673% in five. A $1,000 investment made on the day it was released would have turned into more than $13,000 in 2026.
GTA VI arrives Nov. 19, and CEO Strauss Zelnick says preorders are "tracking far in excess of our initial expectations." The stock bounced after Nov. 9 earnings. But before chasing the bounce, investors should consider what's already priced into the stock's valuation as of Nov. 9.
Image source: Getty Images.
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