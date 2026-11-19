GTA Resources and Mining Aktie
WKN DE: A1JT90 / ISIN: CA36191A1003
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19.11.2026 04:07:52
GTA VI Is Live, Take-Two Stock Is Popping, and Crypto Punters Say Record Sales Are a Lock
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