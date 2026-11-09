GTA Resources and Mining Aktie
WKN DE: A1JT90 / ISIN: CA36191A1003
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09.11.2026 23:17:43
GTA VI Launches in 10 Days, and Take-Two's Forecast Might Be Too Low. Is the Stock a Buy Before Nov. 19?
Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO) is 10 days away from the most anticipated video game launch in years, and its stock can't decide how to feel about it.
Shares fell 3.5% to $207.40 on Monday before the company reported quarterly results, then rose about 4% in after-hours trading. Even with that bounce, the stock is down about 18% this year and well below its July high of $265.94.
The report gave investors something to cheer and something to worry about.
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