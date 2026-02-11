GTL Infrastructure gewährte Anlegern Blick in die Bücher

GTL Infrastructure hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,160 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 3,51 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,38 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at