GTL Infrastructure gewährte Anlegern Blick in die Bücher

GTL Infrastructure hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,91 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,190 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,30 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 3,37 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,600 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren -0,670 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,44 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 13,72 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at