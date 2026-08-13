GTL legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

GTL hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 20,48 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,990 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GTL in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 600,2 Millionen INR im Vergleich zu 557,3 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at