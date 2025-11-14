GTN Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

GTN Industries hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,51 INR gegenüber -0,780 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 417,6 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 4,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 435,7 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at