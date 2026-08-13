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13.08.2026 06:31:29
GTN Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher
GTN Industries lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,51 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GTN Industries -1,150 INR je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GTN Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 443,8 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 385,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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