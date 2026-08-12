GTN Textiles informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

GTN Textiles hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,30 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,33 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 73,1 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 466,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,9 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at