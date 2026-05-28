GTN Textiles: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

GTN Textiles hat am 26.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 8,76 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GTN Textiles 5,64 INR je Aktie generiert.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 9,770 INR gegenüber -6,720 INR im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at