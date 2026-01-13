|
GTPL Hathway präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
GTPL Hathway hat sich am 12.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 0,98 INR gegenüber 0,900 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,33 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 8,87 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
