GTPL Hathway zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

GTPL Hathway hat am 15.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,21 INR. Im letzten Jahr hatte GTPL Hathway einen Gewinn von 0,940 INR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GTPL Hathway im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,15 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 9,04 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at