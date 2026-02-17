GTV Engineering legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

GTV Engineering veröffentlichte am 14.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,18 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,900 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,27 Prozent auf 285,5 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 241,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at