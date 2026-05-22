GTV Engineering zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

GTV Engineering stellte am 19.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,66 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GTV Engineering noch ein Gewinn pro Aktie von 0,920 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 42,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 223,9 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 319,6 Millionen INR ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,03 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte GTV Engineering ein EPS von 2,33 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat GTV Engineering im vergangenen Geschäftsjahr 1,02 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GTV Engineering 1,03 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at