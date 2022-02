GTY Technology gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GTY Technology ließ sich am 18.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat GTY Technology die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,360 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,230 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,38 Prozent auf 16,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,940 USD. Im Vorjahr hatten -0,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat GTY Technology in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 24,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 60,89 Millionen USD im Vergleich zu 48,84 Millionen USD im Vorjahr.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,177 USD und einen Umsatz von 60,74 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at