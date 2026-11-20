Guan Chong Bhd hat am 18.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0,10 MYR gegenüber 0,010 MYR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Guan Chong Bhd mit einem Umsatz von insgesamt 2,31 Milliarden MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,73 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren, um 38,10 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at