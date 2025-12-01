Guan Chong Bhd stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Guan Chong Bhd äußerte sich am 28.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 MYR je Aktie generiert.

Guan Chong Bhd hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,73 Milliarden MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,98 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren.

