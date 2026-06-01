Guan Chong Bhd stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Guan Chong Bhd hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 MYR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Guan Chong Bhd ein EPS von 0,030 MYR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,62 Milliarden MYR – das entspricht einem Minus von 39,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,31 Milliarden MYR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at