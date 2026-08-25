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25.08.2026 06:31:29
Guan Chong Bhd: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Guan Chong Bhd veröffentlichte am 24.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 MYR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,020 MYR je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,80 Milliarden MYR – eine Minderung von 53,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,89 Milliarden MYR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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