Guangdong Anda Automation Solutions A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Guangdong Anda Automation Solutions A ließ sich am 24.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Guangdong Anda Automation Solutions A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,38 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,250 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,36 Prozent auf 143,9 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 141,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at