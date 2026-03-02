|
02.03.2026 06:31:29
Guangdong Anda Automation Solutions A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Guangdong Anda Automation Solutions A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,18 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,260 CNY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Guangdong Anda Automation Solutions A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 193,5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 166,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,380 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Guangdong Anda Automation Solutions A -0,380 CNY je Aktie generiert.
Mit einem Umsatz von 694,65 Millionen CNY, gegenüber 709,31 Millionen CNY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 2,07 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.