Guangdong Anda Automation Solutions A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Guangdong Anda Automation Solutions A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,18 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,260 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Guangdong Anda Automation Solutions A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 193,5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 166,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,380 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Guangdong Anda Automation Solutions A -0,380 CNY je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 694,65 Millionen CNY, gegenüber 709,31 Millionen CNY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 2,07 Prozent präsentiert.

