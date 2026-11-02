Guangdong Cellwise Microelectronics A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Guangdong Cellwise Microelectronics A hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,22 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,270 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 147,1 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 125,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at