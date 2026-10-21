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21.10.2026 06:31:29
Guangdong Champion Asia Electronics A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Guangdong Champion Asia Electronics A hat am 20.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 0,27 CNY gegenüber -0,050 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 908,8 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 655,2 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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