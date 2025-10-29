Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock veröffentlichte am 27.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,04 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 218,0 Millionen CNY im Vergleich zu 233,9 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at