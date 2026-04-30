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30.04.2026 06:31:29
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 CNY vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,050 CNY je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 33,15 Prozent auf 170,9 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 255,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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