Guangdong Dongyangguang Aluminium informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Guangdong Dongyangguang Aluminium hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,13 Milliarden CNY – ein Plus von 35,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Guangdong Dongyangguang Aluminium 3,78 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at