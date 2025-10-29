Guangdong Dongyangguang Aluminium: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Guangdong Dongyangguang Aluminium hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,10 CNY gegenüber 0,030 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,85 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 2,85 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at