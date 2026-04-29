Guangdong Dongyangguang Aluminium: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Guangdong Dongyangguang Aluminium ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Guangdong Dongyangguang Aluminium die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,100 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Guangdong Dongyangguang Aluminium 4,25 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,35 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,040 CNY gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 4,25 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at