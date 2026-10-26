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26.10.2026 06:31:29
Guangdong Dongyangguang Aluminium: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Guangdong Dongyangguang Aluminium hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,08 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,100 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Guangdong Dongyangguang Aluminium im vergangenen Quartal 5,30 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Guangdong Dongyangguang Aluminium 3,85 Milliarden CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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