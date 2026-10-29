Guangdong Dtech Technology: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Guangdong Dtech Technology hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 229,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 196,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Guangdong Dtech Technology einen Umsatz von 77,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at