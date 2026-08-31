Guangdong Ellington Electronics Technology legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Guangdong Ellington Electronics Technology hat am 29.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,140 CNY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Guangdong Ellington Electronics Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,18 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,08 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at