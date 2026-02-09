Guangdong Ellington Electronics Technology veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Guangdong Ellington Electronics Technology hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,10 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,070 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 972,0 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 880,7 Millionen CNY umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,470 CNY gegenüber 0,440 CNY im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,48 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 4,03 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at